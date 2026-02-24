При взрыве у Савеловского вокзала в Москве погиб полицейский

В Москве произошел взрыв у Савеловского вокзала. В результате погибли два человека, в том числе полицейский. Об этом сообщили в столичном главке СКР.

«По данным следствия, в ночное время 24 февраля на Площади Савеловского Вокзала в городе Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, – говорится в сообщении. – Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия».

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

«Следователями и криминалистами СКР совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube