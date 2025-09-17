В Москве вынесен приговор по делу о массовом отравлении шаурмой в 2023 году

В Москве вынесен обвинительный приговор шестерым фигурантам по уголовному делу о массовом отравлении шаурмой в 2023 году в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в числе обвиняемых были повар, поставщик мясной продукции, руководители частных предприятий. Максимальное наказание, которое было определено судом в зависимости от степени вины и участия в преступной деятельности, – три года лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и организацию незаконной миграции.

«Осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции», – уточнили в прокуратуре.

После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы отравились 55 человек, 30 из которых госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube