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Мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ в Москве

В Москве задержан мужчина по подозрению в покушении на убийство женщины. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Согласно данным ведомства, сегодня в административном помещении на улице Борисовские пруды мужчина нанес не менее 3 ножевых ранений сотруднице учреждения.

«Потерпевшая госпитализирована в одну из городских больниц, ее состоянии стабильное. Злоумышленник обезврежен и задержан», – уточняется в сообщении столичного СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. При этом в ведомстве отметили, что фигуранту будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

По данным телеграм-каналов и СМИ, ЧП произошло в помещении МФЦ.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЧП в Москве

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