Среда, 20 августа 2025, 21:17 мск

МВД объявило в розыск блогера-соблазнителя Алекса Лесли

Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который известен как секс-коуч и тренер по соблазнению, внесен в базу данных розыска министерства внутренних дел РФ. Ранее против него было возбуждено головное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК о склонении к совершению преступления.

По версии Следственного комитета, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера» – подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать им интимную близость, а также брать их «за задницы». После этого в центре Москвы, в частности, на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-город участились случаи домогательств.

Москва, Анастасия Смирнова

