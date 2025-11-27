Еще прецедент: на Урале выиграли суд у пенсионерки, которая, продав квартиру после звонка мошенников, решила выселить законных покупателей

В России растет число судебных споров, которые инициируют продавцы квартир на «вторичке». Деньги от продажи они, как правило, отдают мошенникам, а после пытаются в суде забрать жилье у законных покупателей. И нередко вполне успешно. В итоге добросовестный приобретатель остается и без денег (часто еще и с ипотекой и штрафами), и без квартиры. Подобных ситуаций немало, их уже называют «эффектом Долиной» – поп-певице тоже позвонили неизвестные, и та, действуя по их указке, продала недвижимость и перевела им все деньги, а после отсудила квартиру у своих, вполне добросовестнвх, покупателей. Суд встал на строну звезды 90-х, потому что она действовала под влиянием злоумышленников. Однако, как полагают некоторые покупатели, другие похожие ситуации могут быть изначально созданы со злым умыслом: остаться и с квартирой, и с деньгами. О том, где, кроме Якутии, добросовестным покупателям удалось убедить суд в своей правоте и добиться справедливости, как теперь приобретать квартиры на вторичном рынке и не лишиться жилья и средств, – в материале «Нового Дня».

«Бабкины схемы»

В чатах пострадавших покупателей сотни человек со всей страны. Их сообщениями полны соцсети, их ситуации разбирают на программах Малахова и в судах. Сами они называют случившееся с ними «бабкиными схемами»: многие люди, купившие квартиру законно, но после лишившиеся ее, уверены – старики вовсе не так наивны и нередко обманывают полицию и прокуратуру, а также суды. Доказательств, что они действовали под влиянием мошенников, у них часто нет.

Житель Волгограда Карен Бадамян так описывает свою историю: «31 октября я купил квартиру, заранее все документы проверил и оформил через безопасную сделку банка ВТБ. 19 ноября та же самая бабка, уже с дочкой, про которую бабка не сказала, точнее, сказала, что у нее нет детей, подали заявление в полицию о том, что якобы мошенники обманули их, забрали их деньги, и они требуют вернуть квартиру назад. Якобы деньги она отдала мошенникам», – рассказывает он.

Мужчина публикует видео, в котором пожилая женщина, продавшая ему квартиру, подтверждает, что находится в здравом уме и трезвой памяти. «Вы продаете без каких-то других воздействий, то есть на вас никто не влияет?» – спрашивает ее покупатель. «Нет. Никто не влияет», – подтверждает она.

«Легенда по продаже квартиры была такая, что бабке скучно жить, у нее нет ни мужа, ни детей, и она переезжает в другой город жить к сестре. Как оказалось, никто у нее не умирал и никакой сестры у нее нет. Мошенники ей сказали: «Продавайте квартиру, вы заработаете больше, потом обратно заберете». Ей сказали продать квартиру, а когда у нее будут деньги на руках, она их кладет на биржу, зарабатывает много бабла, а из квартиры даже не съезжает и покупателю квартиру она не передает. Такая вот максимально легкая схема, чтобы быстро заработать много денег. Квартиру отдавать не надо, деньги у тебя есть. То есть получается, что она изначально понимала, что квартиру не продает, то есть квартира ко мне не перейдет, я туда даже не заселюсь», – добавляет мужчина.

Не только пенсионеры

Интересно, что часто продавцы, которые после идут в суд возвращать квартиры, потому что сами же отнесли деньги мошенникам, – не обязательно старики. Так, жительница Новосибирска Мария Вовкодун покупала квартиру у 48-летнего мужчины. Причем между покупкой и повесткой в суд в качестве ответчика прошел почти год – недвижимость женщина приобрела в январе, а первое заседание состоялось в октябре. «На суде узнаешь, что продавец-мужик 48 лет все деньги от продажи перевел мошенникам и хочет обратно вернуть квартиру, якобы он находился в состоянии заблуждения. И вот одна мысль: какого вообще фига я здесь делаю?! Я оплатила за квартиру в полном объеме. Ты их перевел, причем здесь я?! Сохнет в горле, язык становится огромным, в голове туман. Выстояла этот день. Впереди еще суды первой инстанции. Идем дальше… И да, сейчас не время покупать дачи, машины и вторичку», – писала она в своем аккаунте.

В аналогичной ситуации оказалась Лариса Анашкина из Мурманска – девушка с 16 лет работала, чтобы накопить на первоначальный взнос, заняла у друзей, а после оформила ипотеку, разумеется, пройдя все банковские проверки. Однако продавец – 46-летняя женщина – через какое-то время предоставила справку о «эмоционально нестабильном» состоянии в момент оформления сделки и потребовала через суд отменить ее. Все это время Анашкину не пускали в собственное жилье, откуда продавщица с супругом не стали съезжать. Девушке пришлось оплачивать и ипотеку, и съемную квартиру. Только после огласки в СМИ Ларисе удалось заехать в свое законное жилье, однако прежние хозяева так и не съехали – и, по всей видимости, не будут делать этого, пока суд не поставит в деле точку.

Прецедент с Урала. Надежда есть

В чатах пострадавших от «бабкиных схем» похожих историй множество. Люди припоминают ситуацию со звездой 90-х Ларисой Долиной, которая также после звонка мошенников отдала миллионы от продажи квартиры неизвестным, а после отсудила недвижимость у покупателей – те остались без квадратных метров и без денег. Другая история, которую часто рассказывают в тех же тредах – судебное решение по делу супруги ветерана СВО из Якутии Ольги Аргуновой. Она купила «двушку» у пожилой женщины, использовав помимо накоплений и кредита еще и маткпитал. Продавец впоследствии, как и в других таких историях, обратилась в суд – мол, действовала по указке мошенников, квартиру требую вернуть. И суд первой инстанции встал на сторону продавца. Однако Ольга оспорила решение, по которому ее и ее семью выселили из квартиры: она обратилась в Верховный суд региона с апелляционной жалобой, а также потребовала провести повторную экспертизу вменяемости своей оппонентки. Банк, который выдал Ольге ипотеку, также обжаловал решение суда первой инстанции, указывая, что продавец использовала деньги по своему усмотрению, поэтому аннулировать сделку противозаконно (к тому же пожилая женщина не собиралась возмещать расходы и возвращать средства Ольге). Верховный суд Якутии действительно запросил провести психиатрическую экспертизу – и больница во Владивостоке подтвердила, что продавец вполне осознает, что делает, находится в трезвом уме и твердой памяти.

Однако справедливость восторжествовала не только в Республике Саха – на Урале тоже есть успешный прецедент. Как рассказала «Новому Дню» адвокат группы Lawguard Екатерина Галина, с ее подзащитным вышла похожая история: продавец квартиры решила оспорить сделку в суде, потому что деньги передала мошенникам, будучи введена в заблуждение. Пожилая женщина утверждала, что не собиралась продавать квартиру, а якобы только хотела внести изменения в документы, чтобы не лишиться ее. Однако покупатель об этом не был осведомлен. Тем не менее, первая инстанция – Верх-Исетский суд Екатеринбурга – встал на сторону продавца. То же случилось в апелляции в Свердловском областном суде: «Суд указал, что продавец под влиянием третьих лиц была введена в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых ею действий, не предполагала прекращения прав собственника в отношении спорной квартиры, являющейся единственным жильем. По мнению суда, данная ошибочная предпосылка продавца, имеющая для нее существенное значение, послужила основанием к совершению оспариваемой сделки, которую она не заключила бы, если бы знала о действительном положении дел».

Однако адвокаты и покупатель пошли дальше – и обратились уже в третью, кассационную инстанцию. В ней и была поставлена точка в этой истории. «Суду не были очевидны заблуждения продавца – и покупатели не могли знать, что она находится под влиянием третьих лиц. Факт заблуждения не был установлен», – подчеркнула Екатерина Галина в беседе с «Новым Днем».

Отметим, что, как и в истории с якутской пенсионеркой, на Урале защите пострадавшей от пожилой продавщицы квартиры пришлось также запрашивать психолого-психиатрическую экспертизу, а также материалы уголовного дела, которое было возбуждено после обращения пенсионерки в полицию. Потребовались и другие доказательства, однако справедливость восторжествовала.

Как защититься от «бабуллинга»

Как пояснила «Новому Дню» Екатерина Галина, у покупателя, который переживает о том, что продавец может передумать уже после сделки и обратиться в суд с требованием выселить новых владельцев, потому что сам он не осознавал, что делает, есть несколько поводов насторожиться. «Однозначный «ред флаг», если продавец сообщает, что ему кто-то звонит и советует продать квартиру. А вот если продавец снялся с учета, съехал с квартиры, предоставил справки, что не состоит на учете в психдиспансере, если он торгуется, продает квартиру по рыночной цене, рассказывает о ее преимуществах – то есть заинтересован в продаже, то это подтверждение того, что он реально хочет продать жилье. В любом случае: заблуждение продавца должно быть очевидным для покупателя», – подчеркнула собеседница агентства.

Постскриптум

Добавим, по данным «Российской газеты», в судах различных инстанций в разных регионах России сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся порядка 12 тысяч дел по похожим ситуациям, когда продавцы, ссылаясь на действия под давлением мошенников, требуют от покупателей вернуть квартиры. Проблему рассматривают в Госдуме, предлагая, в частности, ввести период охлаждения при продаже квартир на вторичке, запретить расчеты наличкой на сделках купли-продажи жилой недвижимости.

В свою очередь Росреестр встал на сторону покупателей, замглавы ведомства Алексей Бутовецкий заявил, что справедливо будет передавать квартиры обратно продавцам и, соответственно, аннулировать запись в реестре, только после того, как деньги возвращаются покупателю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

