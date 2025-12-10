Свердловчане стали чаще обращаться к психиатрам перед сделкой с недвижимостью

В Свердловской области в 2025 году на 34% выросло число добровольных обращений на психиатрическое освидетельствование для подтверждения адекватности во время совершения сделки, рассказали в областной психиатрической больнице. В большинстве случаев такую процедуру проходят владельцы квартир по просьбе контрагентов, которые хотят оградить себя от обмана по «схеме Долиной».

«Оценка сделкоспособности возможна только в рамках комплексного исследования, поэтому психиатрическое освидетельствование лица перед сделкой проводится совместно высококвалифицированными судебно-психиатрическими экспертами и медицинскими психологами, принимающими участие в производстве судебно-психиатрических экспертиз. Такое обследование в значительной мере снижает риск возможного признания в дальнейшем сделки недействительной и является одним из немногих инструментов, позволяющих защитить права и интересы добросовестных участников гражданских правоотношений», – рассказал руководитель областного центра судебной психиатрии, заместитель главврача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Александр Ружников.

Эксперты рекомендуют проводить процедуру освидетельствования накануне сделки, а лучше непосредственно в день сделки. Делать это важно именно в государственном медучреждении, так как доверие суда к государственным экспертам значительно выше. Справки и заключения специалистов, не являющихся судебно-психиатрическими экспертами, не заменяют результатов комплексной оценки сделкоспособности.

«Оценка сделкоспособности проводится исключительно с согласия гражданина. По результатам оформляется протокол освидетельствования, который остается в больнице, а заказчику выдают развернутую справку с подробным результатом. В случае разбирательства по запросу суда будет предоставлен полный протокол освидетельствования», – пояснил Александр Ружников.

Ежегодно в областной психиатрической больнице проводится до 170 судебно-психиатрических экспертиз по делам о признании сделок недействительными. Примерно в 30% случаев сделки таковыми признаются. В последние два года стабильно растет количество прецедентов, когда истец пытается оспорить сделку на том основании, что он находился под влиянием мошенников. В 2023 году было 7 таких случаев, в 2024 году – 19, а в 2025 – 26. Тенденция сохранится и в 2026 году, уверены эксперты.

Случаи оспаривания сделок с недвижимостью по причине того, что продавец действовал под влиянием телефонных мошенников, приобрели массовый характер после кейса Ларисы Долиной. Известная певица продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а затем отсудила имущество обратно, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и квартиры. Окончательную точку в этом деле поставит Верховный суд РФ.

