Верховный суд запросил материалы дела о квартире Долиной

Верховный суд России истребовал материалы дела по иску певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье о расторжении сделки с квартирой артистки. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, отметив, что это может привести к пересмотру решения нижестоящих судов.

«Верховный суд истребовал в кассации дело», – сообщила адвокат РИА «Новости».

По словам Свириденко, истребование дела может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Теперь судья более детально изучит дело перед тем, как выносить на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. В итоге это может привести к пересмотру дела, отметила адвокат.

Ранее в Госдуме призвали Верховный суд разобраться со скандальным делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной и принять решение, которое бы защитило добросовестного покупателя от рисков чужого обмана.

Напомним, Лариса Долина летом прошлого года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал.

27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. В итоге добросовестная покупательница жилья осталась и без квартиры, и без денег – суды не обязали Долину вернуть Лурье полученные от нее денежные средства. Адвокат покупательницы анонсировала подачу жалобы в Верховный суд России с требованием признать сделку о покупке недвижимости недействительной. «Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от нее – это деньги», – пояснила Свириденко.

По мнению риелторов, этот судебный прецедент создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру, приобрели массовый характер.

