В Госдуме призвали Верховный суд разобраться с «делом Долиной»

Верховный суд должен принять новое постановление пленума по резонансному делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Напомним, 27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость за Долиной. При этом добросовестная покупательница жилья деньги за квартиру так и не получила. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала, что подаст жалобу в Верховный суд России с требованием признать сделку покупки недвижимости незаконной «Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от нее – это деньги», – пояснила адвокат.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – прокомментировал Гаврилов громкое дело «РИА Новости».

По мнению депутата, такое постановление может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.

«В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье», – добавил Гаврилов.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал. По мнению риелторов, этот судебный прецедент создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру, приобретают массовый характер.

Москва, Наталья Петрова

