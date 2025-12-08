Главный законотворец России предложил снимать все сделки с недвижимостью на видео

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что все сделки по покупке и продаже квартир следует снимать на видео.

Как сообщает ТАСС, депутат заявил, что необходимо установить норму о видеофиксации заключения и оформления сделок с жильем, а также ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью с участием граждан.

Напомним, тема мошенничества при сделках с недвижимостью стала актуальной после случая с певицей Ларисой Долиной. Летом 2024 года она продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица в суде оспорила сделку по продаже квартиры, а покупательница осталась без денег и без кватриры.

В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал. По мнению риелторов, этот судебный прецедент создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру, приобретают массовый характер.

Москва, Елена Владимирова

