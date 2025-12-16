Экс-журналистка вступилась за Долину: «Под видом борьбы с отсутствием патриотизма уничтожают миллионеров»

Экс-журналист, джаз-певица Эстер вступилась за Ларису Долину. Пост она опубликовала в своем телеграме под заголовком «Душа рвется за Ларису Александровну». «Не могу больше терпеть это воздействие на массовое сознание и пишу пост. Пожалуйста, прочитайте его и включите критическое мышление себе и другу», – написала она.

По словам девушки, похожие истории, когда продавцу возвращали квартиру, были и прежде. «Даже у моего знакомого такое произошло еще в 2019 году, человек остался без квартиры и без денег. Почему-то никто не заметил, что дело длится уже полтора года, а травля на Ларису Александровну началась лишь этой осенью. Хочется также заметить, у нас не ходит ни одного мемчика ни про судебную систему РФ, ни про дыры в законодательстве. То есть весь фокус сейчас именно на ЛА», – отметила она.

Эстер сравнила ситуацию с «голой» вечеринкой, «где население страны смогло выпустить пар на знаменитостях». «Тот же прием используется сейчас в деле с ЛА: людям дают возможность выплеснуть накопившиеся за эти годы напряжение и агрессию. Такой фокус вдвойне выгоден, потому что он отводит внимание людей от судебной системы РФ. Я бы даже сказала, что все эти мемы про ЛА стали появляться именно тогда, когда поняли, что пипец, если сейчас что-то не предпринять и не направить мышление людей, народ начнет гнать на судебную систему. И тут – хоп! – виновата не судебная система, а ЛА, все камни летят в нее», – подчеркнула певица.

Она уверена, что под ударом и другие звезды. «Этот прием с выпусканием пара будет применяться и далее. Уже сейчас начали ходить видео том, что звезд нашей эстрады необходимо запретить. Народ активно настраивают против Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской (якобы в их песнях нет патриотизма и якобы необходимо дать дорогу молодым бедным певцам, хотя не первый год их дофига уже не только на популярных тв-шоу, но и в Голубых огоньках). Меня не покидает ощущение двойной выгоды. Населению страны подкидывают мясо на растерзание. А под видом борьбы с отсутствием патриотизма уничтожают миллионеров. Значит, кому-то это выгодно, чтобы в нашей стране было поменьше богатых людей», – подытожила она.

Напомним, летом 2024 года Долина продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица в суде оспорила сделку по продаже квартиры, а покупательница осталась без денег и без квартиры. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру, приобретают массовый характер.

Екатеринбург, Елена Сычева

