В России готовят законопроект о защите добросовестных покупателей жилья

В Госдуме разрабатывают законопроект, призванный защитить добросовестных приобретателей недвижимости. Об этом сообщил глава комитета парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Рассмотрели законодательные предложения, направленные на защиту добросовестных приобретателей недвижимости. Предполагается в ближайшее время подготовить проект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, законодательство о нотариате и об обороте недвижимости», – говорится в сообщении в телеграм-канале Крашенинникова.

Инициатива обсуждалась в рамках заседания расширенной рабочей группы с участием представителей Росреестра, нотариата, исполнительных органов Московской области, секретариата зампредседателя ГД, исследовательского Центра частного права при президенте.

В последнее время случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья добросовестных покупателей, приобретают массовый характер. Ранее Генпрокуратура России предложила обсудить идею введения периода охлаждения сделок недвижимости для борьбы с мошенничеством.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube