Полный запрет вейпов в России поддержали в Минпромторге вслед за Минздравом

В Минпромторге вслед за Минздравом выступили за полный запрет вейпов в России.

Глава ведомства Антон Алиханов заявил, что регулировать запретами всё на свете нельзя, но вейпы для него лично – исключение. Министр выступил за «тотальный запрет» электронных сигарет, передает «Интерфакс».

Напомним, в январе этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них и рассмотреть соответствующий законопроект до конца весенней сессии.

Он напомнил, что в депутатском комитете по охране здоровья на стадии подготовки к рассмотрению в первом чтении находятся два законопроекта на эту тему. С учетом того, что практически все фракции высказывались о необходимости полного запрета продажи вейпов, было бы правильно подготовить соответствующую межфракционную инициативу, пояснил Володин.

Минздрав РФ заявлял, что поддерживает инициативу по запрету оборота вейпов. Также в ведомстве призвали проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет и нагреваемого табака. «В особом приоритете – охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих наиболее уязвимых групп населения, действительно являются угрозой», – указывали в Минздраве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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