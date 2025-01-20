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Понедельник, 20 января 2025, 18:47 мск

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Спикер Госдумы поддержал полный запрет вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них и рассмотреть соответствующий законопроект до конца текущей сессии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.

Как отмечается, в настоящее время в депутатском комитете по охране здоровья на стадии подготовки к рассмотрению в первом чтении находятся два законопроекта на эту тему.

Учитывая, что практически все фракции высказывались о необходимости полного запрета продажи вейпов, было бы правильно подготовить соответствующую межфракционную инициативу, пояснил Володин.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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