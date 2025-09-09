Работа над законопроектом о полном запрете вейпов начнется осенью – вице-спикер Госдумы

Госдума в осеннюю сессию начнет работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Шолбан Кара-оол.

Парламентарий напомнил, что в этой области принят ряд законов – введены штрафы и уголовная ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, однако все они являются «половинчатыми».

«Я уверен в том, что с первого дня осенней сессии мы активно начнем работать над законопроектом о запрете вейпов и пройдем все рубежи законодательных этапов, тем более есть поддержка главы государства», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Кара-оол указал, что все фракции Госдумы единодушно поддерживают полный запрет вейпов. «Депутаты Госдумы поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о том, чтобы провести на территории Нижегородской области эксперимент о наделении региона полномочиями по полному запрету вейпов», – добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. По его словам, введение такой меры поддерживают практически все депутаты.

В конце августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом Владимиром Путиным предложил принять федеральный закон, согласно которому регионы получат право вводить полной запрет на любой оборот курительных смесей и вейпов на своей территории. По его словам, Нижегородская область готова выступить пилотным регионом для режима полного запрета розничной, оптовой торговли и обращения таких товаров. Глава государства поддержал эту идею.

Соответствующий законопроект планируется принять в ближайшие два месяца, уточнил Володин. В качестве эксперимента запрет первым могут ввести в Нижегородской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

