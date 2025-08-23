российское информационное агентство 18+

Регионам могут дать власть запрещать оборот курительных смесей на своей территории

Российские регионы могут получить право вводить полной запрет на любой оборот курительных смесей на своей территории. С предложением принять такую законодательную норму выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время беседы с президентом Владимиром Путиным. Глава государства посетил регион в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.

«Очень меня беспокоит распространение, особенно среди маленьких детей курительных смесей, вейпов и всей этой гадости», – сказал глава Нижегородской области, подчеркнув, что проблема молодеет и – что еще хуже – перестает восприниматься как что-то негативное, цитирует губернатора «Российская газета».

По словам Глеба Никитина, в правительстве есть законодательная инициатива о запрете курительных смесей.

«Хорошая была бы тема дать полномочия регионам по полному запрету (вейпов)", – считает губернатор. Нижегородская область готова выступить пилотным регионом для режима полного запрета розничной, оптовой торговли и обращения таких товаров, заявил он.

«Хорошее предложение», – поддержал президент.

Регулирование в этой сфере постоянно ужесточается. Так, в весеннюю сессию парламента приняли новые штрафы за продажу сигарет, кальянов несовершеннолетним – до 2 млн рублей (для юридических лиц). Кроме того, на рассмотрении палаты находится несколько законодательных инициатив, предполагающих разного рода ограничения и запреты с сфере продажи вейпов и ингредиентов для них.

Как сообщает «Новый День», врачей очень беспокоит, что курение «альтернативных» сигарет молодеет: среди молодежи активно распространены так называемые «одноразки». Они стоят очень недорого, а состав веществ, которые испаряются в ходе курения зачастую вообще никому не известен. Такая продукция поступает из Китая от неизвестных производителей и, к примеру, в самом Китае, торговому обороту не подлежит.

Медики обращают внимание, что курение любых «альтернативных» сигарет приводит к проблемам с сосудами и сердцем, вызывая риск серьезных хронических заболеваний и преждевременной смерти.

