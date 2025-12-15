российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 декабря 2025, 20:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин подписал законы об оплачиваемых больничных для самозанятых

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин подписал законы о проведении эксперимента по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных.

Из документа следует, размер страховых сумм для участников эксперимента составит 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц, а ежемесячный взнос, который необходимо внести самозанятому, составит 1 344 рубля или 1 920 рублей соответственно. Предполагается, что право на получение больничного возникнет после шести месяцев регулярной уплаты взносов.

Также в проекте оговаривается, что, если самозанятый платит взносы без перерыва и не получает пособий, его платеж уменьшается после 18 месяцев – на 10%, после 24 месяцев – на 30%.

Подать заявление на участии в эксперименте можно будет через приложение «Мой налог» или Госуслуги до 30 сентября 2027 года.

Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путину доложили о взятии Северска в ДНР / Путин анонсировал выплаты до 1 млн рублей при рождении ребенка / Путин поручил усилить контроль за оборотом наличных денег и «обелить» экономику / Возобновление экономического сотрудничества России и США взаимовыгодно – Путин / Путин назвал переговоры со спецпосланником Трампа «конкретными» и «обстоятельными» / Премьер-министр Индии Моди обнял Путина при встрече в Нью-Дели / Путин и спецпосланник Трампа начали переговоры в Кремле / Россия не намерена воевать с Европой, но готова – Путин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Экономика, Путин Владимир,