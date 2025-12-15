Путин подписал законы об оплачиваемых больничных для самозанятых

Глава российского государства Владимир Путин подписал законы о проведении эксперимента по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных.

Из документа следует, размер страховых сумм для участников эксперимента составит 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц, а ежемесячный взнос, который необходимо внести самозанятому, составит 1 344 рубля или 1 920 рублей соответственно. Предполагается, что право на получение больничного возникнет после шести месяцев регулярной уплаты взносов.

Также в проекте оговаривается, что, если самозанятый платит взносы без перерыва и не получает пособий, его платеж уменьшается после 18 месяцев – на 10%, после 24 месяцев – на 30%.

Подать заявление на участии в эксперименте можно будет через приложение «Мой налог» или Госуслуги до 30 сентября 2027 года.

Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube