Продажу вейпов запретят в Пермском крае с 1 марта 2026 года

В Пермском крае с 1 марта 2026 года вводится запрет на розничную продажу вейпов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующий законопроект депутаты краевого Законодательного собрания одобрили в двух чтениях. Сама инициатива была выдвинута губернатором Дмитрием Махониным.

«Запрет касается продажи электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов», – говорится в сообщении.

За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Отметим, что в Прикамье с 2024 года действует частичный запрет на продажу вейпов – их запрещено продавать в павильонах.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею полностью запретить продажу вейпов на территории России. Власти Саратовской области уже заявили, что готовы ввести полный запрет на продажу вейпов, если региону дадут такие полномочия.

В свою очередь, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов на территории региона с 1 января 2026 года. Мера направлена на защиту здоровья молодежи, отметил глава региона.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

