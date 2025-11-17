российское информационное агентство 18+

Понедельник, 17 ноября 2025, 17:07 мск

Саратовская область готова ввести полный запрет на продажу вейпов

Власти Саратовской области готовы ввести полный запрет на продажу вейпов, если региону дадут такие полномочия. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, этот вопрос обсуждался на региональном уровне и с депутатами, и с представителями общественности.

«Саратовская область наряду с другими субъектами Российской Федерации готова ввести запрет на реализацию вейпов, если региону предоставят такие полномочия. Уже обратился к депутатам областной думы с просьбой подготовить соответствующую инициативу для направления ее на федеральный уровень», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Бусаргин отметил, что региональные власти однозначно поддерживают полный запрет и выступают за ужесточение контроля. «Когда речь идет о здоровье детей, не может быть никаких компромиссов», – указал он.

При этом губернатор подчеркнул, что не должно учитываться мнение предпринимателей, которые ставят прибыль выше жизни людей. «Тем более, когда ранее в рамках правового поля им были обозначены все ограничения», – заключил он.

Напомним, идею полного запрета продажи вейпов на территории России ранее одобрил президент РФ Владимир Путин. Также сообщалось, что Госдума в осеннюю сессию начнет работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.

Саратов, Наталья Петрова

