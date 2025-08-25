В Башкирии готовы ввести полный запрет на вейпы

Госсобрание – Курултай Башкирии рассмотрит вопрос о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет на территории республики. Об этом сообщил спикер парламента Константин Толкачев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, поддержавшего инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия вводить полной запрет на любой оборот вейпов на своей территории.

Толкачев заявил, что в случае передачи регионам соответствующих полномочий Башкирия готова ввести полный запрет на вейпы.

«Мы уже вводили ограничения на табак, кальяны и вейпы. Теперь готовы пойти дальше и закрыть рынок полностью, чтобы защитить детей и молодежь», – подчеркнул он (цитата по радио БФМ-Уфа).

В минувшую пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом Владимиром Путиным предложил принять федеральный закон, согласно которому регионы получат право вводить полной запрет на любой оборот курительных смесей и вейпов на своей территории. По его словам, Нижегородская область готова выступить пилотным регионом для режима полного запрета розничной, оптовой торговли и обращения таких товаров. Глава государства поддержал эту идею.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь сообщил, что законопроект планируется принять в ближайшие два месяца. В качестве эксперимента запрет первым могут ввести в Нижегородской области.

