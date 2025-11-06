Мишустин сообщил о планах смягчить условия НДС для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ планирует смягчить условия применения налога на добавленную стоимость (НДС) для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня на заседании кабинета министров.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом. С поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года – при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года – 15 млн, а с 2028 года – 10 млн», – уточнил глава правительства.

Более того Мишустин добавил, что для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

Москва, Анастасия Смирнова

