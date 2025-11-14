В России начался новый эксперимент по маркировке бакалейной продукции

В России начался эксперимент по маркировке бакалейной продукции, в том числе макарон, круп, меда, муки, каш и мюслей.

Предполагается, что средства идентификации отдельных видов товаров позволят снизить объем «серой» контрафактной продукции.

Как следует из документа, пилотный проект завершится 28 февраля 2026 года.

Ранее для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции, включая чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности была введена обязательная маркировка. С 1 сентября маркировать начали какао, чай, кофе и цикорий.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube