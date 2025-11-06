российское информационное агентство 18+

Четверг, 6 ноября 2025, 18:36 мск

Центробанк РФ ожидает замедление отечественной экономики до отрицательных значений

Центробанк РФ ожидает дальнейшего замедления роста отечественной экономики. Как следует из комментария регулятора, в конце текущего года «развитие» может составить отрицательное значение.

«Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%). В четвертом квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне (-0,5)-0,5%», – уточняется в комментарии ЦБ к своему сренесрочному прогнозу.

По оценке Банка России, по итогам 2025 года темп роста ВВП может составить 0,5-1,0%. При этом в 2026 году темп повышения экономики прогнозируется также в диапазоне 0,5-1,5%.

Москва, Анастасия Смирнова

