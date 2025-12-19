Глава РССП обратил внимание на несоразмерное снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки смогло быть более радикальным с учетом текущего уровня инфляции, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«С учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным – текущий разрыв между ставкой 16 % и инфляцией 6 % избыточен. Тем более что риски ускорения инфляции в начале следующего года из-за увеличения НДС невелики…» – констатировал Шохин, слова которого приводит пресс-служба РСПП.

При этом Шохин выразил надежду, что следующее решение регулятора будет более амбициозным.

Ранее сегодня Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз подряд до 16% годовых. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 13 февраля 2026 года.

