Банк России понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд – с 16,5% до 16% годовых. Соответствующее решение принял Совет директоров ЦБ на заседании 19 декабря.

«Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», – говорится в сообщении регулятора. Центробанк при этом отметил, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Банк России будет поддерживать «такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели». «Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», – сообщил регулятор.

Годовая инфляция, по оценке регулятора на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

ЦБ также отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля.

Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, указал регулятор. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

По оценке Банка России, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4-5%. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии будущего года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на уровне цели.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 13 февраля 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

