Вторник, 23 декабря 2025, 19:43 мск

«Это, так сказать, мечты»: Шохин ожидает снижение ставки ЦБ до 12%

Фото: официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает, что Центробанк к концу 2026 года снизит ключевую ставку до 12%. По его словам, инфляция в России может снизиться до 4-6%.

«К концу 2026-го года мы хотели бы видеть ключевую ставку на уровне 12%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс (доллара) – 90-95. Но это, так сказать, мечты», – сказал Шохин, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее комментируя решение по ставке ЦБ, Шохин обращал внимание, что в условиях снижения инфляции Банк России должен был утвердить более радикальное снижение. Центробанк 19 декабря снизил ключевую ставку на 0,5% – до 16% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

