Набиуллина: автоматического снижения ключевой ставки не будет

Банк России не будет автоматически снижать ключевую ставку. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ее нейтральный уровень, согласно прогнозу ЦБ, вероятен только в 2027 году.

Руководитель Банка России отметила, что масштаб и скорость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

«Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки. Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота», – сказала Набиуллина.

В ближайшие месяцы ЦБ намерен отслеживать, как цены, а также люди и бизнес отреагируют на повышение НДС и тарифов, а также на том, будут ли усиливаться или ослабевать другие проинфляционные и дезинфляционые риски.

Пока, по оценке Набиуллиной, инфляция снижается быстрее прогноза Банка России. «Мы прогноз в начале года делали, если вы помните, по инфляции на конец этого года, 7-8% Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает», – пояснила она.

«Вы знаете наш прогноз по ключевой ставке. Мы видим, что к нейтральному уровню мы перейдем в 2027 году», – сказала Набийллина.

Ранее сегодня Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд – с 16,5% до 16% годовых. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 13 февраля 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

