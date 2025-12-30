Центробанк РФ повысил курсы валют на новогодние праздники

Центральный банк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на период новогодних праздников с 31 декабря по 12 января. Как следует из данных регулятора, доллар стал дороже 78 рублей, евро – выше 92-х.

В частности, курс «американца» увеличен на 78,01 копейки – до 78,2267 рубля, «европейца» – на 61,63 копейки до 92,0938 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня вырос на 10,91 копейки – до 11,1592 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

