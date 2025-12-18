российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 декабря 2025, 18:12 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Центробанк РФ готовит иски к европейским банкам, где заморожены российские активы

Центробанк РФ сообщил о планах в судебном порядке взыскивать с европейских финансовых институтов убытки и компенсацию упущенной выгоды в связи с неправомерной блокировкой российских активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ подчеркнули, что решение принято «в связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС».

«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», – уточнил регулятор.

Ранее Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Киев и Европа пытаются сорвать мирный план Трампа – Нарышкин / «Если я правильно понял…» Орбан сообщил об отказе ЕС обсуждать конфискацию российских активов / Кремль еще не получил результаты переговоров Киева и США при участии Европы / Еврокомиссия отреагировала на иск Банка России к Euroclear / Зеленский рассказал о работе над мирным планом и переговорах с США / Европейские политики превратились в андроидов / Лондон объявил о новых санкциях против России / Великобритания готова передать Украине 10 млрд долларов российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Европа, ЦБ РФ,