Центробанк РФ готовит иски к европейским банкам, где заморожены российские активы

Центробанк РФ сообщил о планах в судебном порядке взыскивать с европейских финансовых институтов убытки и компенсацию упущенной выгоды в связи с неправомерной блокировкой российских активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ подчеркнули, что решение принято «в связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС».

«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», – уточнил регулятор.

Ранее Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube