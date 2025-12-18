российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 декабря 2025, 17:10 мск

Киев и Европа пытаются сорвать мирный план Трампа – Нарышкин

Фото: ec.europa.eu

Киев и Брюссель пытаются сорвать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

По его словам, киевский режим вместе с Европой «вопреки здравому смыслу пытаются откреститься от добротных, справедливых компромиссов, предложенных в так называемом мирном плане Трампа».

«В контактах с представителями вашингтонской администрации они пытаются представить этот план как очередную попытку навязать Киеву такие соглашения, которые якобы являются уступкой в пользу России», – констатировал глава СВР.

Как считает Нарышкин, Киев и Брюссель пытаются не допустить заключения мирного соглашения и вновь заставить Вашингтон «платить за украинский конфликт, финансировать, по сути, войну».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

