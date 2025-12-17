российское информационное агентство 18+

Житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве

В Шебекинском округе Белгородской области получил тяжелые ранения мирный житель, наступивший на взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в селе Муром. «Мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало», – отметил губернатор.

Пострадавший в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией четырёх пальцев правой руки, а также множественными осколочными ранениями лица и голени направлен в больницу №2 Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

