Вооруженные силы России в течение всего года уверенно удерживают стратегическую инициативу и ведут активные наступательные действия практически на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на коллегии ведомства.

«За год освобождено свыше 300 населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем, темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза», – пояснил он.

Министр обратил внимание, что за этими цифрами стоит качественный результат.

«Освобождена Курская область, ликвидированы важные узлы обороны украинских войск на Донбассе и в Запорожье. В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала – обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», – подчеркнул Белоусов.

Глава оборонного ведомства также обратил внимание, что в целом в результате успешных действий Объединенной группировки войск в текущем году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил.

«Они лишились свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе порядка пяти с половиной тысяч западного производства. Это практически в два раза выше показателей 2024 года. В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих», – констатировал он, добавив, что в результате Киев «утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан».

