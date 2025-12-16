Кремль прокомментировал перспективу рождественского перемирия

Москва не намерена предоставлять Киеву «передышку» и возможность подготовиться к продолжению войны. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»), комментируя предложения Киева о рождественском перемирии.

Представитель Кремля пояснил, что «сейчас речь идет о том, выходим ли мы на, как говорит президент Трамп, сделку или не выходим...»

«Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать», – подчеркнул Песков.

По его словам, позиция Москвы последовательна, прозрачна и хорошо известна как в США, так и на Украине. «Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», – добавил Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube