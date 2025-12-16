Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили село Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

В ДНР бойцы группировки «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров. Российские военные освободили еще 120 зданий. Также ведется зачистка от разрозненных формирований противника населенных пунктов Светлое и Гришино. В районе Родинского отражены две атаки боевиков штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшего вернуть утраченные позиции.

Вместе с тем подразделения группировок войск «Юг» и «Восток» продолжают улучшать свои позиции, продвигаясь вглубь обороны противника в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

Также сообщается, что российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цех сборки и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

Средствами ПВО сбиты 180 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

