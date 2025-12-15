российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 декабря 2025, 01:22 мск

Спецпосланник Трампа сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Киевом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил по позитивных предварительных результатах на переговорах с представителями Киева в Берлине по урегулированию конфликта на Украине.

«Достигнут значительный прогресс на переговорах», – цитирует его высказывание Reuters.

При этом агентство обращает внимание, что территориальный вопрос пока не решен.

Ранее сообщалось, что американская делегация на переговорах с Украиной настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса для завершения конфликта.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Украина

