Спецпосланник Трампа сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Киевом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил по позитивных предварительных результатах на переговорах с представителями Киева в Берлине по урегулированию конфликта на Украине.

«Достигнут значительный прогресс на переговорах», – цитирует его высказывание Reuters.

При этом агентство обращает внимание, что территориальный вопрос пока не решен.

Ранее сообщалось, что американская делегация на переговорах с Украиной настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса для завершения конфликта.

Берлин, Анастасия Смирнова

