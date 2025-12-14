За прошедшие сутки российские войска продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, ВСУ на всех направлениях потеряли почти 1500 военнослужащих.

Самые значительный урон противнику нанесен в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое в ДНР. На этом направлении противник потерял до 495 военнослужащих.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

