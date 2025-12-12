российское информационное агентство 18+

Пятница, 12 декабря 2025, 21:17 мск

За семь часов над Россией сбили 47 украинских беспилотников

Сегодня в период с 13.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, атака велась на девять регионов РФ.

Самый серьезный удар пришелся на Тульскую область, над которой сбили 13 дронов. По семь БПЛА обезвредили территорией Московского региона, а также Орловской и Белгородской областями. Шесть беспилотников уничтожены над Брянской областью, три – в Калужской области и два – в Курской области. По одному летательному аппарату сбили в Нижегородской и Рязанской областях.

Последствия атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

