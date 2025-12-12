Российские войска за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным военного ведомства, с 6 по 12 декабря были поражены предприятия военной промышленности, обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Кроме того, поражены цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Для ударов по целям применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также из сводки Минобороны следует, что российская армия за неделю взяла под контроль восемь населенных пунктов, включая город Северск.

Так, бойцы группировки «Север» освободили село Лиман Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» установили контроль над селами Куриловка и Кучеровка Харьковской области и продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. В течение недели бойцы группировки войск «Центр» освободили село Ровное в ДНР, а также продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове и зачистку в селах Светлое и Гришино в ДНР.

«Южная» группировка войск освободила город Северск и село Червоное в ДНР. Подразделения группировки «Восток» за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли село Остаповское Днепропетровской области. Подразделения группировки «Днепр» освободили село Новоданиловка Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 9115 военнослужащих. Средства ПВО уничтожили 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, пять управляемых ракет «Нептун» и 1756 беспилотников. Кроме того, были уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

ВКС России сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube