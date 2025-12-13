За ночь ПВО уничтожила 41 БПЛА над шестью регионами РФ: в Саратовской области погибли два мирных жителя

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, самый серьезный удар пришелся на Саратовскую область, где сбили 28 БПЛА. Еще по четыре дрона нейтрализовали над Воронежской и Ростовской областями, по 2 беспилотника – над Белгородской областью и Крымом, и один БПЛА – над Волгоградской областью.

В Саратовской области в результате вражеской воздушной атаки пострадали несколько квартир в жилом доме, два человека погибли, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, в ходе удара также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.

Ночью в Белгородской области в Валуйском округе в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница после атаки дрона по частному домовладению. «Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Москва, Анастасия Смирнова

