В курском приграничье дрон атаковал гражданский автомобиль: ранен один человек

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
ЧП произошло накануне вечером в Беловском районе – вражеский дрон атаковал автомобиль.
«В результате удара у 39-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения. Он госпитализирован в больницу», – уточнил губернатор.
По данным Министерства обороны России, днем и вечером 12 декабря силы противовоздушной обороны сбили 47 вражеских беспилотников, сегодня ночью уничтожен еще 41 летательный аппарат.
Курск, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»