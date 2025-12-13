Трамп заявил о планах по созданию в Донбассе свободной экономической зоны

В Донбассе после урегулирования украинского конфликта будет создана свободная экономическая зона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Представители СМИ спросили у американского лидера, считает ли он, что свободная экономическая зона в Донбассе будет работать. «Это очень сложная ситуация, но она будет работать, и очень многие люди хотят, чтобы она работала», – сказал в ответ Трамп (цитата по ТАСС).

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что ответ Киева на проект США по урегулированию кризиса на Украине содержит пункт о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны».

Газета Financial Times со ссылкой на источники обращала внимание, что американский план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России.

Москва, Анастасия Смирнова

