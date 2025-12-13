ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины

В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ночью Вооруженными Силами РФ нанесен ответный массированный удар.

Как сообщает Министерство обороны РФ, применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщает Минобороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

