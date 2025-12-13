российское информационное агентство 18+

Суббота, 13 декабря 2025, 12:56 мск

ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины

В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ночью Вооруженными Силами РФ нанесен ответный массированный удар.

Как сообщает Министерство обороны РФ, применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщает Минобороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

Метки / Украина

Крым, Севастополь, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,