Москва и Вашингтон не обсуждали «корейский» вариант урегулирования конфликта на Украине

Москва и Вашингтон не обсуждали корейский вариант урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, и американцы знают о наших подходах. Точно вот снять кальку с корейской темы – ни разу не обсуждалось это, по-моему, ни разу. Я об этом даже не слышал», – сказал Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В то же время помощник президента РФ подчеркнул, что мечты главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме и членстве Украины в НАТО не будут реализованы.

«Ничего из этого у него не получится. Насчет Крыма – это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится», – заявил Ушаков.

Москва

