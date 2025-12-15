США на переговорах с Киевом требуют полного вывода войск из Донбасса

Американская делегация на переговорах с Украиной по-прежнему настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса для завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник.

Сегодня в Берлине прошел второй раунд переговоров делегаций США и Украины во главе со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским. По данным украинских СМИ, переговоры длились около двух часов. В воскресенье, 14 декабря, обсуждение проекта плана мирного урегулирования на Украине длилось более пяти часов. «Был достигнут значительный прогресс», – написал Уиткофф в своих соцсетях по итогам встречи.

Между тем издание Politico ранее сообщило, что Зеленский на переговорах в Берлине отверг предложения по выводу войск из Донбасса и созданию в регионе демилитаризованной свободной экономической зоны. Западная пресса указывала, что американский план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России.

По данным Politico, американская сторона настаивает на территориальных уступках со стороны Украины для завершения конфликта. Однако с этим не согласна евротройка. Лидеры Франции, Германии и Великобритании считают, что вопрос территорий преждевременно обсуждать, пока Киеву не предоставят гарантии безопасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

