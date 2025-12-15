«Значительный прогресс»: Уиткофф подвел итоги переговоров США и Украины в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах с украинской делегацией по американскому плану урегулирования конфликта на Украине, которые прошли в Берлине накануне. Встреча продолжалась более пяти часов, обсуждение продолжится в понедельник утром.

По словам Уиткоффа, делегации рассматривали мирный план, состоящий из 20 пунктов.

«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам», – написал представитель Дональда Трампа в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

«Был достигнут значительный прогресс», – констатировал Уиткофф, добавив, что стороны договорились снова встретиться утром 15 декабря.

С американской стороны в переговорах также участвовал бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер, который 2 декабря присутствовал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Со стороны Украины во встрече участвовали Владимир Зеленский, глава СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Кроме того, на встрече присутствовал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

