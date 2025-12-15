Под контроль российских войск перешел поселок Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток», уточнили в военном ведомстве.

Вместе с тем бойцы группировки «Запад» продолжают уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ. Подразделения группировки «Центр» ведут уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку населенных пунктов Светлое, Гришино и Родинское в ДНР.

В то же время подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ, нацгвардии и национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровское, Степановка, Славянск, Краматорск и Константиновка в ДНР.

За сутки противник потерял на всех фронтах свыше 1480 военнослужащих.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в доставке на Украину западного вооружения, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 167 районах.

Средствами ПВО сбиты оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 17 реактивных снарядов HIMARS и 545 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

