Понедельник, 15 декабря 2025, 19:59 мск

Над Россией сбили еще 10 украинских дронов

Сегодня в период с 12:00 до 18.00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России.

Как сообщает Министерство обороны РФ, семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, два – над Владимирской и один – над Калужской областями.

Как уточнил брянский губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале, на территории его региона никто из людей не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Москва, Анастасия Смирнова

