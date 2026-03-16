российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 марта 2026, 17:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

На подлете к Москве сбиты еще пять украинских беспилотников

Фото Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в канале в Max.

По его словам, к местам падения беспилотников направлены специалисты экстренных служб. Другие подробности инцидентов Собянин не привел.

Украинские беспилотники третий день подряд атакуют Москву. Удары идут волнами. С 22:49 мск воскресенья силы ПВО уничтожили 48 вражеских дронов, летевших на столицу, следует из сообщений градоначальника Сергея Собянина в Maх.

Днем 16 марта на подлете к Москве были сбиты семь вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,