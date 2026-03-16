На подлете к Москве сбиты еще пять украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в канале в Max.

По его словам, к местам падения беспилотников направлены специалисты экстренных служб. Другие подробности инцидентов Собянин не привел.

Украинские беспилотники третий день подряд атакуют Москву. Удары идут волнами. С 22:49 мск воскресенья силы ПВО уничтожили 48 вражеских дронов, летевших на столицу, следует из сообщений градоначальника Сергея Собянина в Maх.

Днем 16 марта на подлете к Москве были сбиты семь вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

