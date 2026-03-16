За ночь и утро на подлете к Москве сбили 48 беспилотников

Украинские беспилотники третий день подряд продолжают атаковать Москву. Удары идут волнами. С 22:49 мск воскресенья силы ПВО уничтожили 48 вражеских дронов, летевших на столицу, следует из сообщений градоначальника Сергея Собянина в Maх.

Массированные атаки зафиксированы в период с 2:54 мск до 03:14 мск, когда были сбиты 14 БПЛА. В 5:39 мск Собянин сообщил о нейтрализации четыре беспилотников, в 6:49 мск – еще четырех дронов. В последний раз градоначальник опубликовал пост о двух сбитых БПЛА в 6:56 мск.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за ограничений на использование воздушного пространства принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписаний рейсов.

Накануне российские военные сбили порядка 50 дронов на подлете к Москве. Атаки на столицу завершились около 23:37 мск.

Москва, Наталья Петрова

