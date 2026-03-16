Над Россией за ночь сбили 145 беспилотников ВСУ

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи с 23:00 воскресенья до 8:00 мск понедельника перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников над 14 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 53 дрона сбиты над территорией Московского региона, 46 из них летели на столицу.

Кроме того, 38 БПЛА ликвидированы над Брянской областью, 11 – над Ярославской, восемь – над Калужской, семь – над Смоленской.

По пять беспилотников перехватили над Ростовской и Ульяновской областями, четыре – над Тверской, по три – над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два – над Волгоградской областью и по одному – над Краснодарским краем и Саратовской областью.

Ранее стало известно, что нефтебаза загорелась в городе Лабинске Краснодарского края после ночного удара БПЛА. Обошлось без пострадавших, продолжается тушение возгорания.

Меж тем Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, введенных ранним утром из-за атак БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

