Понедельник, 16 марта 2026, 10:03 мск

Нефтебаза загорелась в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Промзона города Лабинска Краснодарского края подверглась атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В результате удара загорелась территория нефтебазы.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты регионального управления МЧС, добавили в оперштабе.

Накануне произошел пожар на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка из-за падения обломков БПЛА. Полностью возгорание потушили во второй половине дня.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,